Rederiorganisation har fået ny vice-administrerende direktør

Mandag 6. juli 2020 kl: 12:59

Af: Redaktionen Jacob K. Clasen, der har over 20 års erfaring fra Danske Rederier - både fra Amaliegade og fra repræsentationen i Bruxelles – var ind til udnævnelsen direktør for erhvervspolitik og analyse i Danske Rederier.Når han nu har fået titlen som vice-administrerende direktør er det først og fremmest for at afspejle den rolle, han over de seneste år har haft i organisationen. Jacob K. Clasen har dermed fortsat ansvaret for afdelingen for Erhvervspolitik og analyse.- Jeg er glad for, at vi tydeliggør, at han er min stedfortræder og løser opgaver på tværs af organisationen, siger Anne H. Steffensen.- Jeg ser frem til at fortsætte mit arbejde for at sikre alle dele af skibsfarten de bedst mulige rammevilkår. Skal vi bevare positionen som verdens femte største søfartsnation og understøtte dansk kvalitetsskibsfart kræver det løbende tilpasning af rammerne både herhjemme, i EU og internationalt. Det vil jeg fortsat kæmpe benhårdt for, siger Jacob K. Clasen.