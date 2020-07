87,8 procent færre valgte at flyve

Onsdag 1. juli 2020 kl: 12:09

Af: Redaktionen I juni i år reste 17.037 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn, mens tallet for juni sidste år var på 139.980. I faktiske tal er tilbagegagen på 122.943 passagerer.Set på de enkelte områder er indenrigstrafikken med forbindelser til København og Bornholm gået tilbage med 77,4 procent, i det 15.935 passagerer rejste til og fra København eller Bornholm i juni i år mod 70.440 passagerer i juni sidste år.Fra 1. juli er Norwegian tilbage på ruten mellem Aalborg og København, en rute selskabet har fløjet på i 11 år. Fra 6. juli sætter SAS større fly ind på ruten mellem Aalborg og København. Flyselskabet DAT har ligeledes øget antallet af daglige afgange visse dage om ugen.



Minimal chartertrafik

I juni 2020 var der 0 charterpassagerer i Aalborg Lufthavn mod 22.282 passagerer i juni sidste år. Lørdag 11. juli kommer den første charterflyvning på vingerne, da det igen bliver muligt at komme til Kreta direkte fra Aalborg Lufthavn. Det er Bravo Tours, der er rejsearrangør og Great Dane Airlines, der flyver ruten for dem.





Udenrigstrafikken lå med 1.102 passagerer i juni i år 97,7 procent lavere end i juni sidste år, hvor der var 47.258 passagerer.





- KLM har siden 15. juni haft én daglig afgang til Amsterdam og i august øger de til to daglige afgange. Derudover er SAS tilbage på Oslo-ruten med én daglig rotation og endelig er Færøerne kommet tilbage her i juni. Men fraværet af chartertrafikken i sommersæsonen gør, at 2020 bliver et svært år, hvor den manglende trafik naturligt kan ses både i langt færre fly, men også i omsætningen i lufthavnens Dutyfree, spisesteder og i loungen, siger siger Søren Svendsen.







