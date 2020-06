Stop mummespillet om infrastrukturen

BUDSKAB FRA VOGNMANDSORGANISATION:

Fredag 26. juni 2020 kl: 12:32

Af: Redaktionen - Jeg opfordrer regeringen til at stoppe mummespillet om infrastrukturen og se på, hvilken virkelighed vi befinder os i. Før coronakrisen meddelte transportministeren, at en aftale om infrastrukturen tidligst kunne komme på plads, når forårets forhandlinger om klimahandlingsplaner var slut. Ministeren henviste til, at det afhænger meget af de politiske håndtag og initiativer, der bliver taget i en klimahandlingsplan. Nu er klimaplanerne så fremskredne, at jeg ikke mener, at begrundelsen holder længere, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Vi kan ikke blive ved med at skyde til hjørne. Nu ser det ud til at infrastrukturforhandlingerne først kommer til at finde sted i efteråret. Tiden løber, trængslen stiger og det samfundsmæssige tidstab er nu oppe på mere end 25 mia. årligt. Der spildes nemlig hundredtusindvis af timer hver eneste dag med at sidde i kø på de danske veje, med udsigt til en stigning i trængslen på vejene på 66 procent frem mod 2030, udtaler Erik Østergaard.Trafikken står stille I de seneste måneder har corona-strategier, klimahandlingsplaner og flere reformer har været genstand for politisk dialog, mens debatten om, hvordan grundlaget for trafikken på de danske veje skal være fremover, har har været svær at få øje på. DTL konstaterer, at “…påtrængende infrastrukturprojekter på trafikområdet gemmes væk i regeringens skuffer”.- Vognmændene har under coronakrisen slidt og slæbt på de danske veje for at holde samfundet i gang. Og nu, hvor trafikudviklingen atter accelererer, må vi konstatere, at der mere end nogensinde er brug for udvidelser og nyanlæg på kritiske lokationer. For slet ikke at tale om de løbende vedligeholdelsesarbejder på vejnettet, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Vognmændene kører for entreprenørerne, men på grund af corona har der ikke været mange udbud på vejområdet i første halvår 2020. Virksomhedernes pipelines begynder at tørre ud til efteråret. Det rammer dobbelt - både vejentreprenørerne og de vognmænd, der kører for dem.Erik Østergaard peger også på hensynet til samfundsøkonomien, som vil nyde godt af, at der iværksættes vedligeholdelses- og anlægsprojekter. Især de ”spadeklare” projekter i en tid, hvor der er stort behov for at få gang i væksten.