Transportvirksomhed i Padborg bliver brugt som afsender på fup-mail

Onsdag 24. juni 2020 kl: 11:36

Af: Jesper Christensen Mailen fik straks en alarm til at ringe og en ande til at blinke rødt. Dels var afsenderen den danske virksomheds tyske datterselskab DTK Logistics GmbH, dels var der ikke angivet noget telefonnummer i forbindelse med oplysniger om virksomhedens adresse, dels var opsætnige af grafikken uventet amatøragtig, og så var den underskrevet "Med oprigtig respekt" - en noget usædvanlig formulering i en dansk-sproget mail.









Derfor lød vi mailen være, fandt telefonnummeret på DTK i Padborg og ringede til virksomheden for at gøre opmærksom på, at de blev brugt i en fup-mail - dels for at høre, om de havde oplevet noget tilsvarende tidligere - og hvad de ville gøre.









Speditionschef Henrik Weidmann siger til transportnyhederne.dk, at det er første gang, virksomheden har oplevet noget sådant, og at virksomheden var gået i gang med at finde en måde at håndtere fup-mailen på - og oplyse omverdenen om, at der var og er en fup-mail i omløb.









Det sidste kan vi her på transportnyhederne.dk hjælpe med.

















