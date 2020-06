Herning får elektriske bybusser

Tirsdag 23. juni 2020 kl: 11:42

Fakta om de kommende el-busser:

Hver el-bus har 29 siddepladser, heraf er 23 fremadrettede. Derudover er der tre klapsæder på perronpladsen

Totalkapaciteten i busserne er 65 passagerer

Den koster årligt Herning Kommune 27,2 millioner kroner at få bybuskørslen afviklet med el-busser. Det svarer til det, det i dag koster at køre med dieselbusser

Med i den samlede pris er tre optioner - Automatisk stoppesteds-annoncering, elektriske kørestolsramper og automatisk fastspænding

CO2-udledningen fra Herning Kommune som virksomhed bliver årligt reduceret med ca. syv procent, når de nye elbusser er i drift

Af: Redaktionen De nye elbusser er 12,2 meter lange lavgulvsbusser, der er indrettet til at sikrer et godt flow i bussen. Busserne får dobbeltdøre foran, midt og bagerst i bussen. Samtidig bidrager det lave gulv til nem indstigning for passagerer med eksempelvis barnevogne.Baggrunden for udbuddet var, at Herning Kommune ønskede en omstilling af bybusserne til en mere bæredygtig drift. Emissionsfrie busser var derfor et krav i det udbud, Midttrafik har gennemført for driften af bybusserne i Herning. De bydende busselskaber havde mulighed for at byde ind med enten elbusser eller brintbusser i udbuddet.- Vi er glade for, at vi fra næste år kan byde kunderne i Herning velkommen i nye elbusser, der udover kundefordele som let indstigning og støjsvaghed, bidrager til at nedbringe CO2-udledningen, siger Claus Wistoft, der er formand for Midttrafik’s bestyrelse og medlem af kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune.- Vi ved fra Aarhus, at kunderne finder elbusserne meget behagelige at køre med, tilføjer han.Kontrakten blev fredag i sidste uge givet til det tilbud, der præsenterede bedste forhold mellem pris og kvalitet. Her leverede Tide Bus Danmark A/S det bedste bud. Det var derfor en glad direktør, der modtog tildeling af kontrakten efter Midttrafiks bestyrelsesmøde.- Vi er stolte over at Midttrafik og Herning har vurderet vores tilbud som det mest attraktive. Vi betragter kontrakten i Herning som en strategisk vigtig kontrakt, specielt da vi her får muligheden for at bidrage positivt til den grønne omstilling, når alle dieselbusser udskiftes med nye elbusser. Vi glæder os til at skulle servicere alle passagererne og til det fremtidige samarbejde med Herning Kommune, chaufførerne i Herning samt Midttrafik, siger Steen Rügge, der er administrerende direktør for Tide Bus Danmark A/S.Kontrakten, der blev tildelt Tide Bus Danmark A/S efter Midttrafiks bestyrelsesmøde 19. juni, kan underskrives i slutningen af juni, når standstill perioden udløber.I Herning Kommune er borgmester Lars Krarup (V), yderst tilfreds med aftalen med Tide Bus Danmark.- Med indgåelsen af budgetforliget for 2020 satte byrådet en ambitiøs dagsorden på klimaområdet. Derfor er jeg yderst tilfreds med, at borgerne i Herning fremover udelukkende vil køre med el-bybusser. Det er godt for klimaet og miljøet, passagererne vil opleve meget støjsvage busser, og samtidig er økonomien i aftalen lige så god, som hvis vi havde valgt bybusser med diesel som drivmiddel. Det er på alle parametre et stort skridt i den rigtige retning, siger Lars Krarup.