Lavprisflyselskab genåbner 76 ruter og sætter yderligere 12 fly i drift

Torsdag 18. juni 2020 kl: 15:11

Af: Redaktionen - Mange kunder har givet udtryk for, at Norwegian må tilbage på vingerne med ruter til langt flere destinationer, end vi har i dag. Jeg har en god nyhed til alle, der gerne vil rejse med Norwegian til sommer: Vi kommer i luften med flere fly, og vi genåbner en række af de ruter, som vores kunder har efterspurgt. Nu, hvor konkurrenterne er i gang igen, ønsker vi også at melde os ind i konkurrencen og bidrage til, at samfundet gradvist vender tilbage til det normale. Samtidig har vi indført en række tiltag for yderligere at reducere en allerede lav smitterisiko om bord, siger Norwegians koncernchef Jacob Schram.