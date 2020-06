Lastbilen er ny for vinduesfabrikken

Torsdag 18. juni 2020 kl: 11:36

Af: Redaktionen Den nye lastbil hos HåndværkerVinduet i Sundby på Mors er en halvandet år gammel Scania P 280 B4x2 med Euro 6-motor og opbygget med en syv meter Närko foldedørskasse og en 2,5 tons Z-lift. Bilen har kørte de første 30.000 km som udlejningsbil hos Scania Rental, og det var ifølge Kristian Edsen med til at barbere en stor bid af prisen.- Vi er en lille virksomhed med 13 medarbejdere. Vi leverer fortrinsvis vores produkter i det nordjyske, men vi har kunder over hele Danmark, siger Kristian Edsen.For ham er et vindue ikke bare et vindue - og en lastbil ikke bare en lastbil. Når det gælder vinduer, gælder det om at vælge det rigtige vindue, for udformningen af karme, rammer og sprosser afgør, hvor blødt lyset falder ind.- En lastbil er heller ikke bare en lastbil. Det gælder om at vælge den rigtige lastbil, for mærket, opbygningen og forhandleren afgør, hvor effektiv og økonomisk lastbilen er, siger Kristian Edsen om baggrunden for valget af endnu en Scania fra Stiholt til transport af virksomhedens produkter - eksempelvis vinduer og døre efter mål i mahogni, fyrretræ eller træ/aluminium - der leveres til tømremestre, byggefirmaer og private.Den nye lastbil hos HåndværkerVinduet har en fast chauffør, som i høj grad var med til at afgøre, at der igen kom til at stå Scania på fronten. Turene går for det meste ud og hjem samme dag, men på ”langturene” helt over til København kan chaufføren lejlighedsvis have behov for at overnatte i bilen. Derfor skulle bilen have et førerhus med hvileudrustning.HåndværkerVinduet har valgt at tegne en serviceaftale med udvidet drivlinedækning for de kommende fem år på den ”nye” lastbil.Det er lastbilsælger Lars Pedersen fra Stiholt i Thisted, der har stået for salg og levering.