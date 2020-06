22-årig havde læsset for meget på sin bil

Onsdag 17. juni 2020 kl: 10:43

Af: Redaktionen Den efterfølgende kontrol viste, at bilen var læsset med 2.000 kg, hvilket var noget over det tilladte.Føreren af bilen - En 22-årig mand fra København - blev derfor sigtet for at køre med overlæs.





