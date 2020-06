Politikere kommenterer affaldsaftale

Tirsdag 16. juni 2020 kl: 11:29

Af: Redaktionen - Med aftalen nedbringer vi CO2-udledningen og skaber et mere frit marked for affald. Nu kommer vi til at genanvende mere og afbrænde mindre, og samtidig bliver det muligt at opbygge et privat marked for genanvendelse.- Jeg er stolt over aftalen, fordi den rummer mange helt afgørende elementer for en cirkulær økonomi, som Radikale Venstre har kæmpet for i årevis. Det gælder de ensartede og bindende sorteringskriterier. Udbuddet af genanvendeligt affald fra kommunerne til et innovativt marked. Og en konkret plan, der sikrer udfasning af affaldsforbrænding og import af affald til Danmark.- Vi skal sortere mere og lade langt mindre affald gå op i røg. Det gør, at vi be-grænser udledningen af CO2 til gavn for klimaet. Vi sikrer nu en politisk kontrol med, at de gamle og mest forurenende affaldsanlæg lukkes ned, samtidig med håndteringen af affaldet bliver grønnere og mere klimavenlig.- For os i Enhedslisten har det været helt afgørende, at kommunerne selv får en mulighed for at komme med en plan, der kan mindske forbrændingen af affald, i stedet for at det bare overlades til markedet. Det er en sejr, at det er lykkedes, ikke bare for Enhedslisten, men også for fællesskabet og for klimaet.- Vi har med denne aftale fundet en god balance, hvor vi sikrer mere genbrug og mindre afbrænding. Det giver vigtige CO2 reduktioner, men uden at det bliver for besværligt for borgerne, da et typisk parcelhus vil få 2-4 affaldsspande at sortere i. Samtidig skabes der nu et fundament for et privat marked for genanvendes, til glæde for både klimaet og dansk erhvervsliv.- Med denne aftale sikrer vi, at der produceres mindre affald, at mere affald skal genanvendes og at mindre skal forbrændes. Jeg er glad for, at kommunerne kommer til at stå for nedbringelsen af kapaciteten og antal af forbrændingsanlæg og at private aktører kommer til at stå for genanvendelse og cirkulær økonomi, som er et område, hvor Danmark gerne skulle tage førersædet.- Aftalen lægger op til en grønnere affaldssektor gennem mere udbud, mere liberalisering og mere konkurrenceudsættelse – det er jo kolde ord, der går lige ind i det liberalistiske hjerte. Vi er samtidig glade for at have fået med, at affaldsgebyret generelt ikke må stige, og at borgerne nu max skal sortere deres affald i fire forskellige spande.Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige står uden for aftalen.Interesserede kan læse aftaleteksten