Energiselskab udvider sit hovedsæd i Aarhus

Onsdag 10. juni 2020 kl: 12:08

Digitalisering øger behov for arbejdskraft



Totalentreprenør forudser ’gode’ udfordringer



Grønt byggeri



Fakta om byggeriet:

Bygherre: OK a.m.b.a.

Totalentreprenør: BASE Erhverv

Bygherrerådgiver: TriConsult

2.200 ekstra kvadratmeter - hovedkontoret bliver i alt på 9.000 kvadratmeter

60-80 nye kontorpladser

Syv nye mødelokaler, heraf et konferencerum med plads til 80 personer

Større og mere moderne kantine

Det ’nye’ hovedkontor forventes færdigbygget i sommeren 2021

Af: Redaktionen - OK har været inde i en positiv udvikling i flere år med gode resultater, hvor det seneste resultat for 2019 jo faktisk slog alle rekorder og blev det bedste nogensinde. Sammenholder man det med vores strategi om at investere massivt i kundeoplevelsen i form af digitale løsninger, nye produkter og i nye markeder, så har man vist opskriften på vokseværk, siger Arne Kragelund, der er teknisk chef i OK.OK’s hovedkontor fik i begyndelsen af 2020 etableret en ny og større p-plads i tilknytning til hovedkontoret, og fredag 12. juni tager Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus, første spadestik til tilbygningen. Når byggeriet står færdigt i 2021 vil hovedkontoret være udvidet med 2.200 kvadratmeter og i alt være på 9.000 kvadratmeter.- Det er ganske enkelt nødvendigt. Vi har brug for højtuddannet arbejdskraft i OK og forventer at se en vækst i antallet af hoveder i de kommende år. Vi har allerede nu 15 ansatte siddende i en lejet nabobygning, siger Arne Kragelund.Ifølge projektchef Klaus Meidahl Højen fra BASE Erhverv, som er totalentreprenør på projektet, er der tale om et udfordrende byggeri rent byggeteknisk, hvor eksisterende byggeri skal sammenbygges med nyt:- Den største udfordring er den nye kælder, hvor vi er nødt til at etablere en spuns, som er en slags væg i stål, der fastholdes af lange jordankre. Vi skal sikre os, at de eksisterende bygninger ikke sætter sig i byggefasen. Derudover giver det altid nogle ’gode’ udfordringer, når man skal bygge noget eksisterende sammen med noget nyt og få forskellige bygningshøjder til at passe sammen, siger Klaus Mejdahl Højen.Det nye hovedkontor udvides med mellem 60 og 80 kontorpladser og syv nye mødelokaler, hvor det største skal have kapacitet til større arrangementer - eksempelvis når andelsselskabet OK afholder kredsmøder. OK-koncernen, som også tæller cleantech-selskabet Kamstrup, har omkring 2.200 ansatte - heraf beskæftiger moderselskabet cirka 650 mennesker, hvor størstedelen er placeret på hovedkontoret i Viby J.OK har udvidet sit hovedkontoret flere gange, siden man byggede det i 1979. Faktisk er det ottende gang. Seneste tilbygning var for 10 år siden, hvor der blev tilført en ny fløj til de to eksisterende fløje.OK, der er en af landets førende leverandører af varmepumper, har benyttet sig af netop denne energikilde i den nye bygning, ligesom taget også bliver med solpaneler.- Vi leverer selvfølgelig selv varmepumpen og solpanelerne. I forvejen har vi solpaneler på taget og på dele af facaden af hovedkontoret, så det gør vi selvfølgelig også på den kommende tilbygning. Varmepumpen skal levere miljøvenlig energi til dele af bygningen, da vi jo stadig har fjernvarmepligt. Der er ingen tvivl om, at der er tale om et grønt byggeri. Vi bygger altid bæredygtigt, vores knap 200 vaskehaller er for eksempel også svanemærkede, siger OK’s Arne Kragelund.Udvidelsen skal især ses i lyset af en positiv udvikling i selskabet samt en øget investering i digitalisering og nye markeder grundet den grønne omstilling