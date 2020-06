Folketingsflertal siger ja til aflønning på overenskomstsniveau

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 16:09

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Det vedtagne lovforslag udmønter den politiske aftale, som S-Regeringen i januar indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om at sikre ordnede forhold på vejtransportområdet.Loven skal sikre samme rammevilkår for omkostningsniveauet for lønvilkår, når danske og udenlandske virksomheder udfører kørsler på danske landeveje.Loven træder i kraft 1. januar 2021.Interesserede kan se det vedtagne forslag