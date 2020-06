EU’s vejpakker er klar til endelig vedtagelse

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 15:02

Af: Redaktionen Under afstemingen i EU-Parlamentets transportudvalgstemte et flertal stemte nej til en række ændringsforslag, som primært var fremsat af østeuropæiske lande. Senere stemte et flertal stemte ja til de samlede vejtransportpakker i den form, som EU-Kommissionen efter forhandling har fremlagt. Dermed er vejen banet for en endelig politisk vedtagelse i EU-Parlamentet i juli.- Man kan godt blive lidt træt af så langt et forløb med så meget procedure undervejs. Men jeg tror ikke, vi kan overvurdere vigtigheden af vejpakkernes snarlige, endelige vedtagelse, siger administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL, Erik Østergaard, som fremhæver, at det fra DTL’s synspunkt er mange års kamp for ordnede forhold og en fair konkurrence på de europæiske veje, der er ved at være afsluttet, for så vidt angår de politiske processer.- For bare halvandet år siden ville TRAN ikke bakke op om vejpakkerne, men i dag lykkedes det at få et flertal på plads. Der har været et valg til EU-Parlamentet i mellemtiden, og konsekvenser ved ikke at handle har været meget synlige: Det så vi med den skandaløse sag fra Padborg med Kurt Beier, siger Erik Østergaard.Kurt Beiser-sagen gik Europa rundt, efter at Fagbladet 3F havde beskrevet de løn-, arbejds, og opholdsforhold, som den danske transportkoncern tilbød chauffører fra eksempelvis Filippinerne. Beskrivelserne rystede mange politikere, og gjorde det svært at lade som om, man ikke vidste, hvordan forholdene var - og stadig er mange steder - på de europæiske veje.- Nu ser jeg frem til, at det samlede EU-Parlament til juli endeligt vedtager vejtransportpakkerne. Derefter er det politiske grundlag på plads, og medlemslandene kan gå i gang med den praktiske implementering. Det giver ikke ordnede forhold fra dag ét. Men det er et stort fremskridt og giver medlemslandene, herunder Danmark, mulighed for hurtigt at sætte de vigtigste elementer i spil, så vi kan gøre det langt, langt vanskeligere at fortsætte med social dumping og unfair konkurrence i Europa, siger Erik Østergaard, som fremhæver, at Folketinget i Danmark tirsdag stemmer om en ændring af godskørselsloven. Bliver lovændringen som forventet vedtaget, vil det betyde, at udenlandske chauffører, der kører indenrigstransporter i Danmark (cabotage eller kombitrafik) fremover skal aflønnes efter et dansk chaufføroverenskomstniveau.- Dermed vanskeliggøres det at spekulere i underbetaling og at høste en unfair konkurrencefordel. Så det er nogle gode dage politisk for de danske vognmænd, siger Erik Østergaard.