Øresundshavn fyrer 55 mand

Tirsdag 26. maj 2020 kl: 12:48

Af: Redaktionen CMP kan konstatere, at corona-situationen har resulteret i en markant nedgang på tværs af CMP’s forretningsområder.Prognoserne peger fortsat på, at krydstogtsæsonen 2020 er helt aflyst, ligesom en række af de øvrige forretningsområder oplever op til en halvering i håndterede volumener.- Det gør mig virkelig ondt at måtte meddele om yderlige opsigelser i CMP. Målsætningen er og har naturligvis været at minimere konsekvenserne af krisen mest muligt. Men den situation, som vi befinder os i, påkræver desværre, at vi tilpasser organisationen for at fremtidssikre vores virke på havnen, siger Barbara Scheel Agersnap, der er administrerende direktør i Copenhagen Malmö Port AB.CMP har arbejdet hårdt for at afbøde omfanget af krisen, men effekterne af de initiativer, der er blevet sat i gang, rækker ikke til at dække de økonomiske tab, som CMP oplever på kort sigt og forudser på længere sigt.- Faldet i antal anløb og håndterede volumener og dermed indtægtstab er simpelthen for store til at blive dækket af de tiltag, vi tidligere har søsat. Og med den usikkerhed, der hersker omkring krisens længde og dybde og påvirkning af vores underliggende markeder som for eksempel krydstogtturisme, energiressourcer, forbrugsvarer og råmaterialer, er vi beklageligvis nødt til at reagere nu og komme med endnu en forfærdelig trist besked som denne, siger Barbara Scheel Agersnap.Opsigelserne kommer på trods af en omfattende spareplan og brugen af statslige hjælpepakker.- Der er simpelthen ikke andre værktøjer tilbage i værktøjskassen i denne akutte situation. Vi vil gøre alt for at få CMP tilbage i sin bedste form. Også som arbejdsplads. Det er vigtigt for dansk samhandel - nu og som vej ud af krisen - og vi vil gøre os umage for at yde samme service overfor vores kunder, også selvom vi må sige farvel til dygtige medarbejdere, siger Barbara Scheel Agersnap.