- Antallet af døde i trafikken er uændret

Tirsdag 26. maj 2020 kl: 11:48

Færre ulykker med kun materielskade

Af: Redaktionen Vejdirektoratet peger i den nyeste ulykkesstatistik på, at der på grund af indsatsen for at dæmme op for spredning af corona-virus var færre biler på vejene i april sammenlignet med tidligere år.Men antallet af personskadeulykker faldt ikke i samme takt, som trafikken. Det kan efter Vejdirektoratets vurderingskyldes, at der er tale om en anden type af ulykker, når der er mindre trafik på vejene.- Mindre trafik på vejene vil som udgangspunkt også betyde færre ulykker. I april er faldet i tilskadekomne dog ikke lige så stort som trafiknedgangen, ligesom antallet af dræbte er på niveau med de andre år. Det kan skyldes, at mere plads på vejene skaber grobund for højere hastighed og dermed mere alvorlige ulykker med personskade, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder for trafiksikkerhed og cykling i Vejdirektoratet.- Vi har endnu ikke haft lejlighed til at analysere, hvorfor ulykkerne er sket, men der er noget, der kan indikere en sammenhæng imellem megen plads på vejene, højere hastighed og mere alvorlige ulykker. I april har der for eksempel været flere eneulykker, end der plejer at være. De alvorlige eneulykker sker typisk med høj hastighed, når der er mindre trafik på vejene, påpeger hun.Den mindre trafik på vejene kan også være en forklaring på, hvorfor der er færre ulykker med kun materielskade. De mindre alvorlige ulykker med kun materielskade, sker typisk, når der er tæt trafik på vejene - eksempelvis i myldretiden.De foreløbige ulykkestal viser, at der var 634 materielskadeulykker i marts og 698 materielskadeulykker i april. I de sidste fem år har der i gennemsnit i marts og april været henholdsvis 706 og 720 materielskadeulykker.Vejdirektoratets ulykkestal stammer fra politiets ulykkesrapporter. Når månedstallene opgøres, er de altid et estimat, da alle fakta om ulykkerne og de tilskadekomne ikke indtastes i databasen med det samme.

