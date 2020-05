Begrænsning i antal passagerer med fjernbusser er ophævet

Mandag 25. maj 2020 kl: 13:23

1. Gå eller tag cyklen ved kortere ture



2. Rejs uden for myldretiden



3. Vis hensyn til andre rejsende



4. Husk den gode håndhygiejne



5. Rejs ikke med offentlig transport, hvis du er syg, eller formoder at være smittet

Af: Redaktionen Dermed får busvirksomheder bedre mulighed for at anvende en større del af kapaciteten, så der er plads til flere rejsende.Færdselsstyrelsen henviser til, at busvirksomheder følger Sundhedsstyrelsens anvisninger.Retningslinjerne indeholder blandt andet en række opfordringer til dem, der rejser med kollektiv trafik.Det gælder eksempelvis i de situationer, hvor sædeindretningen ikke gør det muligt at holde en meters afstand. I sådanne situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under en meter.De generelle opfordringer til personer, der rejser med kollektiv transport gælder fortsat:Skal du blot en kort tur, overvej da, om det er muligt for dig at cykle eller gå. På den måde undgår du tæt kontakt under transporten, og du giver andre rejsende – som ikke har samme mulighed – bedre plads i den offentlige transport.I myldretiden kan passagerne i den offentlige transport komme ud for at skulle stå særligt tæt, fx i busser, tog og metro. Overvej, om du har mulighed for at rejse uden for myldretiden, ved fx at flytte din aftale eller møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.Host og nys ikke i retningen af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.Når du rejser med offentlig transport, er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus. Vær derfor opmærksom på dette, når du er eller har været i direkte kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper m.v.) med andre rejsende.Er du syg, eller formoder du, at du er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med offentlige transportmidler. Hvis du lander i lufthavnen fra udlandet og har symptomer på coronavirus/COVID-19 eller formoder at være smittet, skal du tage egen bil hjem.