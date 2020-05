Handelsfirma fra Esbjerg leverer to tip-trailere i Herlufmagle

Onsdag 20. maj 2020 kl: 12:40

Af: Redaktionen De to nye to-akslede tipsættevogne er opbygget med en rundbundet stål-tipkasse, der kan rumme omkring 24 kubikmeter.Tipkasserne, der er udført i Hardox-stål, er forsynet med bagsmæk med automatisk lukning. Forrest sørger en Hyva-tipcylinder for at tippe kassen op og ned.Sættevognenne er monteret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og luftaffjedring. Første aksel er med liftaksel. Totalvægten er 36.000 kg.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.