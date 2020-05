Flere unge i Region Syddanmark søger ind på erhvervsuddannelser

Onsdag 20. maj 2020 kl: 12:12

Af: Redaktionen Den nyeste opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at det særligt er områderne ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” og ”Teknologi, byggeri og transport”, der har tiltrukket de unge med stigninger på henholdsvis 14 og 12 procent.- Jeg er rigtig glad for at se, at antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne stiger her i Syddanmark. Vi er nu oppe på, at 23 procent af de unge efter grundskolen har en erhvervsuddannelse som første prioritet. Men det er dog vigtigt at slå fast, at selv om det går den rigtige vej, så er vi ikke i mål endnu. Vi har i Region Syddanmark i mange år haft som mål at øge denne andel, og selvom det er et meget ambitiøst mål, håber jeg, vi kan komme op på 30 pct. i 2025, siger formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V).Det er tredje år i træk, at antallet af ansøgere stiger. Stigningen i år er større end i alle de foregående år. I år er det især Hansenberg i Kolding og Rybners i Esbjerg, der med en stigning på henholdsvis 83 og 60 elever på deres erhvervsuddannelser nyder godt af de unges stigende interesse.



Kolding og Esbjerg er også de kommuner, der kan notere sig størst fremgang i antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Her er antallet steget med henholdsvis 54 og 52 personer siden sidste år, hvilket svarer til en stigning på henholdsvis 24 og 20 procent.





















