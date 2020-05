Tip-chassis har aflæsnings-sluse og motor-enhed

Tirsdag 19. maj 2020 kl: 11:25

Af: Redaktionen Traileren er udstyret med containerlåse, færgekroge og værktøjskasse for opbevaring af sluse-udstyr. EBC-aflæsningsslusen anvendes til aflæsning af korn, granulatprodukter med mere. Forrest er monteret en dieselmotor og luft-enhed for betjening af trailerens tip-cylinder. Det betyder, at chassiset er uafhængig af trækkeren, aflæsnings-slusen drives via en hydraulik-motor, som trækkes af dieselmotoren på chassiset.Akselsektionen består af tre ni-tons luftaffjedrerede aksler med tromlebremser. Trailerens bagerste aksel er en liftaksel. Der er monteret 385/65 R 22,5 Goodyear Fuelmax T-dæk på Alcoa-Durabright fælge.Sættevognen, der er ADR godkendt, kan også bruges til transport af 20 fods tank-containere.