Vognmænd kan spare vægtsystemer på deres lastbiler

Fredag 15. maj 2020 kl: 13:21

WIM omfatter alle tunge køretøjer



Af: Redaktionen Baggrunden for, at de danske myndigheder har valgt Weighing In Motion-systemer, er, at Danmark ligesom EU’s øvrige medlemslande fra 27. maj næste år skal kunne screene tunge køretøjer og vogntog med henblik på eventuel efterfølgende vægtkontrol.Danmark har med tilvalg af Weighing In Motion-systemer fravalgt at stille krav om On-Board Weighing-systemer (OBW), der ville kræve, at den enkelte vognmand installerede nye systemer på hvert enkelt nyt køretøj.Weighing In Motion-systemer betyder, at der blive anbragt vejeceller i vejene rundt omkring i landet. Systemerne vil kunne fortælle de kontrollereden myndigheder, om tunge køretøjer og vogntog, der muligvis overskrider vægtgrænserne.Efter en udvælgelse på baggrund af WIM-screeningen gennemfører myndighederne så en regulær vægtkontrol, som skal danne grundlag for en eventuel bøde.EU’s medlemslande kan frit vælge, om de vil benytte OBW- eller WIM-teknologierne til at screene tunge køretøjer eller vogntog med henblik på efterfølgende vægtkontrol.Danmarks valg af WIM-teknologien er baseret på en samlet vurdering af de to teknologier, hvor WIM-teknologien har en række klare fordele. Blandt andet vil WIM-teknologien omfatte alle tunge køretøjer, uanset alder og nationalitet. Dertil kommer, at Vejdirektoratet har erfaring med WIM-teknologien gennem de allerede etablerede WIM-stationer i Danmark.Muligheden for opgradering og øgning af antallet af WIM-stationer bliver undersøgt.EU’s medlemslande kan ikke stille krav til udenlandske køretøjer om OBW-udstyr.Dermed kan danske vognmænd være sikre på, at der ikke bliver stillet krav om OBW-udstyr i dansk-registrerede køretøjer, når de opererer i andre EU-lande.