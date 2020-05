Tyske politikere vil forlænge maut-fritagelsen for tunge naturgasdrevne lastbiler

Torsdag 14. maj 2020 kl: 10:15

Af: Jesper Christensen Medlem af trafikudvalget, Karl Holmeier fra CSU, peger på, at den forlængede maut-fritagelse også er et klimatiltag. Naturgas er et klimavenligt alternativ til dieselolie til tunge lastbiler.- Med forlængelsen støtter vi transportvirksomhederne til at fortsætte med at gøre deres flåder mere klimavenlige, siger han.Beslutningen i udvalget skal, inden den kan blive til virkelighed, vedtages i den tyske Forbundsdag.