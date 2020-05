Transportfirma i Himmerland kører både svensk og fransk

Mandag 11. maj 2020 kl: 12:44

To Volvo FH 500 hk 6x2 forvogne til kørsel med halm

En Volvo FH 540 hk 6x2 trækker til kørsel med gylle

En Volvo FH 540 hk 8x4 forvogn opbygget med hejs

En Volvo FH 540 hk forvogn bygget til kørsel med heste

En Renault Master til kørsel med heste

Af: Redaktionen De fem Volvo-lastbiler er Volvo FH-modeller med Globetrotter-førerhus. Samtlige biler er udstyret med New York førerhuspakke og xenon lygter. De er fuldt luftaffjedrede og leveret med Work Remote, I-See software, Dynafleet flådestyring, ACC fartpilot, Dura Bright alufælge og original-monterede skørter.Absolute Horsetrucks i Hobro har stået for salg og leverance af de to biler til kørsel med heste.Leverancen består af:Bilerne solgt og leveret af Hans Pedersen fra Volvo Truck Center Randers.