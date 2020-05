Nedlukket lastbilproduktion præger registreringstallene

Torsdag 7. maj 2020 kl: 12:48

Af: Jesper Christensen I forbindelse med april-tallene for nyregistrerede lastbiler peger man hos De Danske Bilimportører på, at antallet af nye ordre i øjeblikket ligger væsentligt lavere end de seneste år. Hos organisationen vurderer man faldet til at være lidt mere end 50 procent, men man ser positive tendenser.De Danske Bilimportører vurderer, at man vil se en stigende interesse, men fortsat lave tal for leverancer på det danske marked - blandt andet fordi lastbilproducenterne har haft lukket ned for produktionen på grund af corona-situationen.- Vi ser et fald i nye kontrakter, da der i den seneste periode har været lavere aktivitet, og samtidig vælger flere at forlænge deres eksisterende kontrakter, frem for nyanskaffelse, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør for De Danske Bilimportører.