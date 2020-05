Transportvirksomhed i Padborg får ny administrerende direktør

Onsdag 6. maj 2020 kl: 10:41

Af: Jesper Christensen Ny administrerende direktør i H.P. Therkelsen Michael Riis sammen med Peter Therkelsen, der fremover skal være koncerndirektør for de tre selskaber.Baggrunden for at ansætte Michael Riis, der har været ansat i Royal Greenland siden 2008, er et ønske om at styrke koncernens fremtidige udvikling.

- Jeg er utrolig glad for, at Michael Riis, som jeg har kendt gennem mere end 10 år, har sagt ja til at overtage posten som administrerende direktør hos os. Michael har en solid strategisk og taktisk ledelseserfaring samtidig med, at han er stærk inden for organisatorisk udvikling og digitalisering, hvilket er to fokusområder for os, siger Peter Therkelsen.







Også Michael Riis venter sig meget af det nye job i Padborg:







- At blive direktør i H.P. Therkelsen var en mulighed, som jeg absolut ikke kunne sige nej til. Set ude fra oplever jeg en helt speciel H.P. Therkelsen-ånd, som især er kendetegnet ved et meget nærværende kundefokus og en meget høj grad af leverancekvalitet. Min opgave bliver først og fremmest at fastholde de gode værdier i firmaet og samtidigt sikre, at virksomheden fortsat videreudvikles til fremtiden. Den opgave glæder jeg mig til at løse i samarbejde med familien og ikke mindst det stærke team af medarbejdere og ledere, siger Michael Riis, der oprindeligt er uddannet i transportbranchen. Det nye job hos H.P. Therkelsen er derfor på flere måder en tilbagevenden til rødderne.







Koncernen styrkes

Med en ny administrerende direktør for det danske selskab tiltræder Peter Therkelsen en ny stilling i H.P. Therkelsen som koncerndirektør. Dermed styrkes koncernen som helhed med direktørskiftet. Koncernen omfatter tre selskaber - det danske hovedselskab, et selskab i Tyskland og et i Polen.













Om H.P. Therkelsen

H.P. Therkelsen er en international koncern, der udfører internationale transporter og logistikløsninger for danske og udenlandske virksomheder. Koncernen er familiejet i fjerde generation og har eksisteret i over 100 år

Hovedkontoret ligger i Padborg, og koncernen beskæftiger cirka 195 medarbejdere i Danmark og cirka 100 medarbejdere i udenlandske datterselskaber (Kilde: H.P. Therkelsen A/S)















- Transportbranchen er en branche i stor udvikling i disse år, og der er behov for, at vi også som koncern skaber synergier og sikrer, at vi også i fremtiden er toptunede og relevante, også i det internationale transportmarked. Det bliver derfor mit hovedfokus som koncerndirektør samtidig med, at jeg kan være garant for, at de stærke værdier, en familieejet virksomhed som H.P. Therkelsen står på, og måden vi gør ting på, gennemsyrer alle vores selskaber, siger Peter Therkelsen.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.