Havn på Djursland har byggetilladelse til fem bulkhaller

Tirsdag 5. maj 2020 kl: 11:35

Ajour med sikkerhedsteknologiske krav

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden for at søge om byggetilladelse til fem bulkhaller er, at havnen på Djurslands østkyst oplever en stor efterspørgsel på lagerkapacitet.- Det er en fornøjelse, at vi har omdannet de seneste års indtjeninger til investeringer i vores kernesegmenter. Inden for bulkområdet har vi blandt andet investeret i sværvægterkranen Sennebogen 875 E samt en specialdesignet kæmpetragt, der begge sikrer en effektiv bulkhåndtering. På samme vis har vi også løbende oprustet vores lagerkapacitet med flere bulkhaller, hvoraf de tre nye blot er de seneste i rækken, siger Grenaa Havns administrerende direktør Henrik Carstensen.De tre nye haller kommer til at ligge på Nordhavnsvej 19. Med en central placering mellem kaj og omfartsvej, sikres et effektivt distributionsforløb af godset. Den første hal vi lvære klar til at blive taget i brug i starten af juli i år.- Hallerne etableres med overvågningsanlæg, der automatisk tilkalder brandvæsenet, hvis en brand opstår. Derudover forsynes hallerne med et overrislingsanlæg opdelt i fem sektioner. Her kan brandmanden tilkoble sin slange på bygningen udefra og sprøjte skum via overrislingsanlægget i den sektion, hvor branden opstår, siger Theis Gisselbæk hos Grenaa Havn.Da hallerne bliver bygget på en trekantet grund, vil de have forskellige længder fra 54,5 til 65,6 meter - og forskellige arealer på mellem 1.625 og 1.954 kvadratmeter. Ellers vil de blive ens i deres design. Hallerne får en frihøjde på 13 meter, så de største lastbiler kan tippe inde i hallerne. Hallerne etableres med 4,6 meter trykfaste betonsider, så godset kan stakkes højere. Gulvene bliver støbt i beton, så de dermed egner sig til mange typer gods som salt og grovvarer - eksempelvis korn, foderstoffer og træpiller.- Der er ikke nogen one-size-fits-all løsning, når ny lagerkapacitet skal etableres. I første fase af byggeprocessen er det vigtigste derfor at sparre med kunderne om deres forretning og behov. På den måde kan vi tilbyde de bedste faciliteter til vores kunder, hvor alle facetter er tænkt ind og taget højde for, siger Theis Gisselbæk.Udover de tre haller har Grenaa Havn fået byggetilladelse til at opføre yderligere to haller.- Med byggetilladelsen kan vi handle hurtigt og være på forkant med efterspørgslen, når behovet for ekstra lagerkapacitet opstår, siger Theis Gisselbæk.