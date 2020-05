Midtjysk kommune skruer op for gassen i den daglige transport

Mandag 4. maj 2020 kl: 13:16

Af: Redaktionen En markant fordel ved biogas er, at når den er udvundet af husdyrgødning og bruges energibærer i transportsektoren, gavner det både landbrugets og transportens CO2-regnskab. Hvis man sammenligner biogasdrift med dieseldrift er der ved gasdrift 76 procent færre partikler, 12 procent færre Nox’er og en CO2-reduktion på 95 procent. Hvis man benytter danskproduceret biogas, hvor alle emissionsbesparelserne er endnu højere, da der spares i både landbrugets og transportsektorens CO2-regnskab. Landbrugets fordi biogassens afgasning ikke foregår på markerne, men omdannes til brugbar metan. Desuden udrenses svovl og andre skadelige stoffer under kontrollerede forhold. Transportens fordi biogassen fortrænger de fossile brændsler.- Besparelsen svarer til, at man kan fjerne næsten to diesel-modeller fra CO2-regnskabet for hver biogas-model, der kører ud på vejene, siger Morten Iversen, der er Nordic Sustainability Manager hos Iveco og fortsætter:- Derudover er der en støjreduktion på 4 dbA, hvilket svarer til en halvering af støjniveauet i forhold til en tilsvarende dieselmotor, og det hele foregår i et køretøj, der ret beset er ganske som alle andre kassevogne.Motoren i den Iveco Daily, der kommer til at køre på vejene i Silkeborg, er en gasudgave af Iveco’s fire-cylindrede 3,0 liters motor med 136 hk og et maksimalt drejningsmoment på 350 Nm. Ifølge Iveco kører og trækker den som en dieselmotor, og med en otte-trins automatgearkasse er det enkelt for chaufføren at køre i både by og på land - også med en 3.500 kg. trailer på krogen.- Det bliver spændende at se, hvordan folk tager imod den - og ikke mindst chaufførerne. Vi ser frem til at få tilbagemeldinger fra dem, siger Ib Lundgård, som glæder sig til at se bilen på Silkeborgs veje.