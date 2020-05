Lastbilproduktion bliver sat i gang igen i Sverige og Belgien

Mandag 4. maj 2020 kl: 11:49

Af: Redaktionen Volvo Trucks’ kortvarige medarbejderindskrænkning er blevet udvidet, men på samme tid er produktionen af ​​lastbiler gået i gang igen på fabrikkerne i Gent i Belgien og i Tuve og Umeå i Sverige. Kapaciteten er begrænset på grund af tiltag for at sikre personalets sundhed og sikkerhed, og forsyningskæderne testes også for at sikre dele og tilbehør.Mens fabrikkerne har været lukket ned, er medarbejdere på eget initiativ mødt op for at producere beskyttelsesvisirer, som så er blevet doneret til sundhedsvæsenet. I Umeå vil man fortsætte fremstillingen af visirer parallelt med den normale førerhusproduktion.Under Corona-udbruddet er det lykkedes for Volvo Trucks at holde de fleste værksteder åbne over hele verden. I Danmark har alle filialer været åbne for kunder. Imidlertid måtte lastbilfabrikkerne i Europa lukke ned fra midten af ​​marts, idet den globale forsyningskæde blev afbrudt.- Lastbilchauffører, teknikere og transportfirmaer har gjort heroiske anstrengelser under denne krise, og det er vores job at hjælpe dem med at udføre deres job, siger Lars Bo Larsen, der er administrerende direktør, Volvo Trucks Danmark.