Hurtigfærgelejet i Ystad er bygget om til ro/pax-færge

Onsdag 29. april 2020 kl: 10:14

Af: Redaktionen Baggrunden for ombygningen af færgeleje 5 i havnen i Ystad er, at det i flere år har været problemfyldt at indsætte Povl Anker som erstatningsfærgen på ruten, da det færgeleje, som færgen skulle benytte, ofte var optaget af polske færger.- Det betød helt praktisk, at vi ikke kunne sætte Povl Anker ind, når der var behov for det. I stedet var vi tvunget til at vente på, at lejet i Ystad blev ledigt, forklarer Bornholmslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Ombygningen af lejet har været omfattende. Povl Anker er et helt andet skib end en moderne hurtigfærge, så det stiller store krav til lejet og fortøjningspullerter, som skal kunne holde til tungt besøg af Povl Anker.- Ombygningen giver os mere frihed til at lave det trafikprogram, som giver mest mening og hjælper flest mulige bornholmere af sted, så de kan nå, det de har planlagt, når vejret driller. Det er et gevaldigt løft til færgebetjeningen af Bornholm, siger Jesper Skovgaard.KontakterBillederFærgelejet i Ystad har været gennem en større ombygning, så det kan holde til tungt besøg af Povl Anker, når vejret driller.Om Molslinjen:Molslinjen er Danmarks største indenrigs færgeselskab med en flåde på 15 skibeRederiet betjener i alt ni ruter - Alslinjen, Bornholmslinjen, Fanølinjen, Langelandslinjen, Molslinjen og Samsølinjen. Tilsammen sejler færgerne med over otte millioner passagerer årligtRuterne Aarhus - Odden, Ebeltoft - Odden og Rønne - Ystad betjenes af nogle af verdens største katamaran-færger, hvilket gør Molslinjen til et af verdens største hurtigfærge-rederierI samarbejde med Herning Turist driver Molslinjen busruten Kombardo Expressen. Den kører direkte til København fra Aarhus, Randers, Aalborg og RønneMolslinjen beskæftiger over 1.000 medarbejdere