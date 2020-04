Transportnyhederne har leveret nyheder i 20 år

Tirsdag 28. april 2020 kl: 10:11

Af: Jesper Christensen Den nyeste nyhed før denne har nummer 69.889 og er dateret mandag 27. april. Det betyder, at vi siden starten for 20 år siden i gennemsnit har leveret lige under 10 nyheder dagligt - hver dag - 24/7 365 dage om året.









Her på redaktionen, som i april 2000 og en del år frem bestod af nu afdøde journalist Per Grau i København og undertegnede i Aarhus, kan vi huske, at vi de første måneder kunne ringe til hinanden ved middagstid og spørge, hvad vi nu skulle lave.









De først måneder opdaterede vi siden to gange den ene uge og tre gange den anden. Der var ganske enkelt færre virksomheder, organisationer og myndigheder, der var online i foråret 2000.









Men det ændrede sig meget hurtigt. I sensommeren 2000 begyndte vi at levere nyheder dagligt i hverdagene. Og vi fik følgeskab af andre medier, som hidtil havde haft deres hovedfokus på papir-aviser og magasiner.



Når vi på vores 20-årsdag sidder bag skærmen og ser på, hvad der er sket på transportområdet - både godstransport og persontransport - kan vi konstatere, at transportområdet er blevet mere bæredygtigt. Transportområdet har også flere gange vist, at det er med til at holde samfundet i gang - senest her i corona-tiden.









Men det bestyrker blot, hvad en kørselsdisponent en gang sagde til undertegnede, som den gang sad bag rattet i et stor eksportvogntog:









- Landmandens mælk er ikke ret meget værd, hvis den ikke kan komme på mejeriet og videre ud i forretningerne. Det kræver transport, og transport gør varerne mere værd.









Det forhold er uændret - og vil nok også gælde de næste mange generationer.









For uanset om kunderne kommer til varerne - eller varerne kommer til kunderne - kræver det en eller anden form for transport.













