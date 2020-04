Lastbilproduktion i Frankrig vil åbne gradvist

Torsdag 23. april 2020 kl: 12:52

Af: Redaktionen Produktionen af store og små lastbiler har stået stille siden onsdag 18. marts. I øjeblikket forberede man sig hos Renault Trucks på en langsom, gradvis og sikker genoptagelse af aktiviteterne, der følger den samme tilgang - at beskytte medarbejdernes sundhed og sikkerhed.Siden starten af ned​​lukningen - og til trods for den midlertidige afbrydelse i produktionen - har Renault Trucks fortsat betjent sine kunder ved at fortsætte med at levere reservedele og reparere lastbiler. Disse aktiviteter er vigtige for at sikre kontinuiteten af service til samfundet, især for at transportere og levere basale fornødenheder, medicin og mad.







Selvom nogle medarbejdere har været på arbejde, har produktion, salg og R&D (Research and development) været sat på hold, og langt de fleste medarbejdere har midlertidigt været hjemsendt i næsten en måned.





Fabrikkerne i Frankrig genåbner gradvist. Onsdag i denne uge gik arbejdet på Lyon-Venissieux motorfabrikken i gang igen. Andre Renault Trucks produktionssteder, såsom Bourg-en-Bresse og Blainville-sur-Orne samlefabrik, forventes gradvist at genoptage arbejdet de følgende uger. Genstart af aktiviteten er for alle anlæg planlagt til at være på et meget lavt niveau.





Opstarten vil foregå langsomt og blive spredt over flere uger i overensstemmelse med kundernes krav, leverandørernes evne til at levere og i samarbejde med de andre fabrikker i Volvo-koncernen. Genåbningen er betinget af, at der er indarbejdet forstærkede sundhedsprocedurer tilpasset hvert sted i samråd med fagforeninger og medarbejderrepræsentanter.





- Vi vil kun genoptage aktiviteterne, hvis sundheds- og sikkerhedsforholdene er på plads. Der vil ikke være nogen kompromiser. Det er grunden til, at vi forestiller os en gradvis genåbning, der omfatter en indledende periode, hvor vi skal teste sundhedsprocedurer, såvel som forsyningskæden og logistik, siger Bruno Blin, der er præsident hos Renault Trucks.





Foranstaltninger, der skal træffes i Renault Trucks’ anlæg, omfatter:

Anvendelse af sociale afstandsregler og beskyttelsesforanstaltninger

Udbredt brug af masker

Brug af FFP2-masker og beskyttelsesbriller eller visirer og handsker, når afstanden på en meter ikke kan overholdes

Dørene holdes åbne (undtagen branddøre) for at forhindre berøring af håndtag

Rengøring af arbejdsstationer, arbejdsredskaber, logistikudstyr, omklædningsrum og kantiner

Afstandsregler i alle fællesarealer, omklædningsrum, korridorer og kantiner, forlængelse af åbningstiderne og begrænsning af antallet af tilstedeværende mennesker til enhver tid

Inden for salg, forskning- og udvikling vil de fleste medarbejdere arbejde hjemmefra

Forespørgsler fra kunder, forhandlere og partnere samt analyser af markedstendenserne vil danne grundlag for at justere produktionskapaciteten i de kommende måneder.







