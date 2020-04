Tysk bus- og lastbilproducent vil genåbne sin produktion

Torsdag 23. april 2020 kl: 11:25

Af: Redaktionen For at sikre de ansattes velfærd med hensyn til COVID-19 besluttede MAN Truck & Bus i midten af marts at stoppe produktionen af køretøjer. Under omfattende sikkerhedshensyn bliver fabrikkerne nu langsomt åbnet op igen.Fabrikkerne har været lukket ned i næsten seks uger. Efter planen vil de fra mandag 27. april komme op at køre igen - i første omgang med reduceret kapacitet og med fokus på medarbejdernes sikkerhed. I den forbindelse er der blevet taget ekstra hensyn ved at skabe en generel hygiejnevejledning til de ansatte, større afstand mellem de ansatte, alternative gangpassager - og for nogle at benytte beskyttelsesudstyr.- Over de seneste uger har vores afdeling for krisestyring arbejdet intensivt på at sikre forholdene på vores fabrikker, så de kan starte sikkert op igen. Vores største udfordringer har været at sikre stabil levering af reservedele fra vores leverandører, at arbejdsforholdene har høje hygiejne standarder samtidigt med, at vi så vidt muligt stimulerer salget af vores erhvervskøretøjer, siger Joachim Drees, der er administrerende direktør hos MAN Truck & Bus SE.- Vores leverandører kommer fra alle EU lande. Derfor beder vi om support fra politikerne til at sikre en koordineret fremgangsmåde på tværs af EU til at genetablere markedet, siger han videre.MAN Truck & Bus fremhæver, at de ansattes helbred og sikkerhed er den vigtigste prioritet.- I henhold til dette har vi med vores afdeling for helbred og medarbejdersundhed igangsat mange organisatoriske ændringer, som sikrer den nødvendige sikkerhed, hygiejne og en minimum distance mellem de ansatte, siger Dr. Carsten Intra, der er Executive Board Member for Human Resources og Human Resources Director i MAN Truck & Bus SE.Et fåtal af ansatte i både produktionen og administration vil på nuværende tidspunkt fortsætte med at arbejde på deltid eller benytte sig af fleksible arbejdstider, samt arbejde hjemmefra hvis muligt. Genåbningen af kontoret vil ske gradvist og efter tilrådede sikkerhedsforanstaltninger.MAN Truck & Bus vil fortsat sikre at service netværket er operationelt for både MAN og Neoplan, så nødkøretøjer, leverancer og offentlig transport forsat kan holdes i gang.