Fjernbus-selskab blev tvunget til at afvise passagerer med billet

Onsdag 22. april 2020 kl: 15:03

Af: Jesper Christensen Reglerne om er maksimalt antal passagerer i fjernbusser kom efter at Jyllands-Posten og TV2 fredag i sidste uge kunne berette om, at flere passagerer i FlixBusser havde følt sig utrygge ved, at busserne blev fyldt godt op, selvom retningslinierne fra myndighederne var, at der skulle være god plads i den kollektive trafik.Efter et virtuelt møde med transportminister Benny Engelbrecht (S) i løbet af weekenden ville selskabet ifølge dr.dk ikke gå med til at reducere antallet af passagerer i busserne. Derfor så ministeren set sig nødsaget til at indføre et forbud mod, at busselskaber fylder busserne mere end 50 procent af det, de egentlig har plads til. Hvis et selskab bryder reglen, risikerer selskabet at miste sin tilladelse til at drive fjernbuskørsel.Bekendtgørelsen trådte i kraft tirsdag morgen.Ifølge dr.dk kørte FlixBus trods omtalen stadig med fyldte busser søndag.