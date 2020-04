Fjernbusser må kun være halvt fyldte

Tirsdag 21. april 2020 kl: 09:23

Af: Jesper Christensen Siden begyndelsen af marts har myndighederne i Danmark opfordret Rigets borgere til kun at foretage de mest nødvendige rejser. Udbyderne af den kollektive trafik er ligeledes blevet opfordret til at være med til at begrænse trængslen ved ikke at medtage for mange passagerer. Opfordringen var og er også møntet på fjernbusselskaberne og fjernbusoperatørerne.- Jeg blev faktisk ret fortørnet over at se billederne med fyldte FlixBusser. Jeg syntes, at vores opfordringer om at undgå trængsel i den kollektive trafik har været ret klare og velbegrundede. Undgå smittespredning - følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:- Jeg har derfor bedt sundheds- og ældreministeren om at udstede en bekendtgørelse om tilladt maksimalbelægning i fjernbusserne. Herefter må fjernbusserne på intet tidspunkt være mere end halvt fyldte. Påbuddet gælder fra i dag.Benny Engelbrecht går ud fra, at fjernbusselskaber og fjernbusoperatørerne vil overholde påbuddet.- Men hvis de mod forventning ikke gør, så vil deres tilladelse til at drive fjernbuskørsel blive inddraget, siger Benny Engelbrecht.