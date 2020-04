Skibe, der sejler bæredygtigt, kan få rabat i Aarhus Havn

Tirsdag 14. april 2020 kl: 10:04

Af: Redaktionen I den senest offentliggjorte bæredygtighedsrapport har Aarhus Havn opgjort, hvormeget havnen bidrager ti CO2-udledningen. Af rapporten fremgår det, at virksomheden i løbet af 2019 har reduceret sit CO2-bidrag med 15 procent til 1.248 ton CO2. De største reduktioner er sket på bugserbådenes brændstof, på dieselbiler, der er udskiftet til el/benzin og på fyringsolie.- Vi har sat os ambitiøse mål om CO2-neutralitet i 2030 og om at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. Men i 2019 har vi også arbejdet med bæredygtighed på en lang række områder, der ikke påvirker vores eget CO2-bidrag, siger kundechef Nicolai Krøyer.Som eksempel peger han på, at Aarhus Havn som den første havn i Danmark har besluttet at give rabat til skibe, der kan dokumentere deres bæredygtighedsniveau i forhold til ”Enviromental shipping index.- Hvis skibene reducerer deres udledninger af CO2, NOx og SOX og opnår minimum 30 point i forhold til indekset, giver vi rabat på deres anløb her i Aarhus, siger Nicolai Krøyer.Til sammenligning har en af Aarhus Havn’s konkurrenter - Göteborgs Hamn - i en årrække givet rabat til skibe, der sejler bæredygtigt.I løbet af 2019 har Aarhus Havn også indgået en aftale med Molslinjen om en fælles investering i et landstrømsanlæg til rederiets færger, så de kankøre på landstrøm frem for strøm fra skibenes generatorer, når de ligger ved kaj i den nye færgeterminal i Østhavnen, som Molslinjen tager i brug i efteråret.- Det er et eksempel på et bæredygtigheds-samarbejde med en af virksomhederne på havnen. Og i 2019 har vi formaliseret det samarbejde, som nu omfatter en lang række virksomheder på havneområdet. Vi vil gerne motivere til samarbejde - for eksempel har vi igangsat et samarbejde om at se på muligheder for at producere grøn energi i fællesskab på havnen, ligesom nogle virksomheder har et behov for nedkøling, hvilket skaber overskudsvarme, som andre virksomheder kan udnytte, siger Nicolai Krøyer og understreger, at mulighederne for samarbejde er mange og løsningerne ofte bedre og mere bæredygtige, når man samarbejder om at finde dem.Desuden blev Aarhus Havn i 2019 en del af S-Regeringens klimapartnerskab Det Blå Danmark. Her arbejder man for at sikre den nødvendige og kendte energiinfrastruktur på de danske erhvervshavne, indtil fremtidens mere miljøvenlige brændstoffer til skibene bliver implementeret, ligesom man arbejder for, at havnen får etableret fremtidens og endnu ukendte energiinfrastruktur. Endelig gør man en indsats for at få justeret love og regler, der i dag forhindrer havnene i at etablere eller drive bæredygtig energiinfrastruktur.Aarhus Havn blev i 2019 også en del af ”Getting to Zero Coalition”, som består af over 90 virksomheder inden for det maritime område, energisektoren, infrastrukturområdet og finanssektoren.- Visionen for det partnerskab er udvikling af et emissionsfrit skib, som skal kunne tages i kommerciel anvendelse seneste i 2030. Det er et yderst spændende projekt, som vi forventer os meget af, siger Nicolai Krøyer.