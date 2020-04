Fremrykkede investeringer hos letbane skal understøtte det lokale erhvervsliv

Onsdag 8. april 2020 kl: 14:12

Nedlæggelse af visse usikrede overkørsler på Odderbanen

Fjernelse af isolerklæbestød på hele banen

Nyt sporskifte i Lystrups stations sydlige ende

Etablering af udsugning ved drejebænken på værkstedet

Ombygning af tog-vaskemaskine

Opgradering af hegn mellem banen og naboer

Mere effektiv opdeling af kørestrømsanlægget i flere sektioner

Automatisering af døgnrapporter for forbedret styring og kommunikation

Af: Redaktionen Bestyrelsen har valgt en række projekter, som udover deres kerneformål vil støtte en række leverandører i lokalområdet og i Danmark. Tilsammen vil projekterne have en betydelig positiv effekt på driftsstabiliteten, på sikkerheden på og ved letbanen, og på vedligeholdelsesomkostningerneDerudover vil projekterne opfylde forskellige ønsker fra lokalområderne.Aarhus Letbane har offentliggjort en ikke fyldestgørende liste over projekter:- Der er tale om tiltag, som vi under normale forhold ville have spredt lidt mere ud, men dels så er der jo behov for, at alle gør deres til at holde Danmark økonomisk i gang her under Corona-krisen, og især selvfølgelig på den helt korte bane, og dels så er der altså tale om gode projekter med en selvstændig berettigelse, udtaler siger bestyrelsesformanden for Aarhus Letbane Steen Stavnsbo.Et eksempel fra listen er et nyt sporskifte i sydenden af stationen iLystrup. Det har været et ønske siden åbningen af Grenaabanen, da togene fra Aarhus på henholdvis den gamle og den nye bane ofte må vente på hinanden, hvis det ene tog er forsinket.- Vi kan med et ekstra sporskifte undgå mange forsinkelser, siger administrerende direktør i Aarhus Letbane Michael Borre.Finansieringen sker inden for Letbanens nuværende rammer hos Kommunekredit. Aarhus Letbane forventer på trods af de nævnte fremrykkede investeringer fortsat at kunne holde sine godkendte driftsbudgetter for 2021, og at tiltagene også på den korte bane tjenes ind i form af effektiviseringer af vedligehold af tog og infrastruktur, samt øget sikkerhed og driftsstabilitet.- Det er glædeligt, at Letbanen er med til at vise samfundssind i en tid, hvor erhvervslivet er hårdt presset. Samtidigt er der tale om fremrykning af investeringer, der sikrer en bedre drift til gavn for passagerne på hele banen, og som ikke får indflydelse på de anlægsprojekter der i øvrigt er undervejs i forhold til blandt andet at sikre halvtimesdrift på Grenaabanen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).