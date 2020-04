Organisationer på søfartsområdet indgår aftale om besætningsskift

CORONA-SITUATIONEN:

Tirsdag 7. april 2020 kl: 11:49

Af: Redaktionen Første punkt i aftalen er, at besætningerne skal sikres afløsning, så snart der er afmønstrings- og hjemrejsemuligheder tilstede.

- Jeg er glad for, at vi har fundet en fælles løsning med Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime for de mange besætningsmedlemmer, som lige nu tager en ekstra tørn til søs. Ingen havde set dette komme, så det har krævet en hurtig og konstruktiv forhandling med parterne, som nu er mundet ud i en fornuftig løsning. Vi har løst et komplekst problem sammen, og det vil vi fra Danske Rederiers side gerne takke for, siger Anne W. Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.







Den nye aftale omfatter maskinchefer, maskinmestre, navigatører, cateringofficerer samt menige på dæk og i catering i den overenskomst, der kaldes ”stor tonnage”.







For at gøre de forlængede perioder på havet mere tålelige er det også aftalt, at der skal være øget gratis adgang til brug af internet/satellittelefon på grund af den ekstraordinære situation.







Udfordringer på sigt

Udover praktiske udfordringer som, hvordan man får besætninger til og fra skibene, når verden stort set er lukket ned, gemmer der sig store udfordringer på længere sigt. For mens besætninger på forlængede udeperioder optjener et stort plus på arbejdskontoen, vil kollegaer i hjemmeperioder optjene et meget stort minus.







- Rederierne står i en svær situation, og det er en meget svær problemstilling. For at sige det, som det er, så er det ikke en gratis omgang at skulle honorere et meget stort overarbejde, men vi har fundet en løsning, hvor alle bidrager med noget, siger Anne W. Trolle.













Interesserede kan læse “Aftale om håndtering af besætningsskift under Corona-krisen” her:





Princippet er, at der gives økonomisk kompensation, når ude-tiden er overskredet med 50 procent, mens de, som har været hjemme, maksimalt kan få en næste udetørn med 50 procents overskridelse.

