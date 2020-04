Den fireakslede har 650 heste, kran og lad i stål

Onsdag 1. april 2020 kl: 10:34

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kranen er en Effer 525 6S, der er bagmonteret, så den kan laste og losse både forvognen og en påhængsvogn. Kranen kan med sine seks hydrauliske udskud række ud på 16,85 meter og har kontinuerlig drejning. Den er leveret med Scanreco-radiostyring med otte funktioner og Danfoss ventilbord med syv funktioner. Den er forberedt for fly-jib og spil. Støttebenene er med hydraulisk udtræk og betjenes via kranens radiostyring.Foran kranen har Sawo monteret et kraftigt stållad, til brug af transport af eksempelvis betonfliser. Ladet er med 1.000 mm høje tre-delte alu-sider med metalliserede Kinnegrip-stolper.