Fristen for virksomheders årsrapporter bliver forlænget

Tirsdag 31. marts 2020 kl: 13:27

Af: Redaktionen Baggrunden for at forlænge fristen er corona-situationen, der falder sammen med højsæsonen for generalforsamlinger og udarbejdelse af årsrapporter, hvor erhvervslivet og deres revisorer selv under normale omstændigheder har travlt.Ved at udskyde fristen med tre måneder bliver omkring 200.000 danske virksomheder, der i år oprindeligt skulle aflevere årsrapport senest den 31. maj, aflastet.- Regeringen har lyttet til den meget utvetydige appel fra erhvervslivet. Rigtig mange virksomheder og deres revisorer kæmper lige nu med at få forretningen til at hænge sammen. I sådan en presset tid skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at hjælpe virksomhederne til at kunne håndtere de mest akutte problemer først, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).Med det nye lovforslag får erhvervsministeren bemyndigelse til at lave en generel forlængelse af fristen til at indsende årsrapporten, som i en periode skal gælde for alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven.- Rent praktisk er det for eksempel en virkelig stor udfordring for virksomhederne at skulle afholde generalforsamling eller lave lageroptælling i den her tid, der er mere præget af krisestyring, og hvor vi jo også beder virksomhederne udvise god adfærd for at begrænse smitten. Det er derfor, regeringen går ind og hjælper virksomhederne på alle de måder, vi kan. Vi har blandt andet givet mulighed for mere fleksibel arbejdsdeling. Der er lønkompensation - også til de selvstændige - og der er også kompensation til at kunne betale de faste udgifter med. I alt er der lige nu hjælpepakker på bordet for et trecifret milliardbeløb. Og nu skruer vi så for eksempel også på fristen for, hvornår årsrapporten skal indsendes, siger Simon Kollerup.Lovforslaget bliver fremsat tirsdag 31. marts og hastebehandles efter aftale med Folketingets partier. Forventningen er, at lovforslaget bliver vedtaget torsdag 2. april.Virksomheder, der er blevet ramt direkte af forsamlingsforbuddet, og som derfor for eksempel er nødt til at udskyde deres generalforsamling, har allerede fået dispensation.