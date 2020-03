Forum for kollektiv trafik udskyder sit årsmøde

Mandag 30. marts 2020 kl: 11:15

Af: Redaktionen Derfor har Kollektiv Trafik Forum (KTF) besluttet udskyde foreningens årsmøde. Årsmødet vil blive planlagt til en ny dato med afvikling senest 8 uger efter ophør af forbuddet.





Det er fortsat vores forventning, at årsmødet vil blive afviklet i kombination med konferencen om kollektiv trafik og byplanlægning, der afholdes af KTF i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium.







- Lige nu kan vi være stole over, at den kollektive trafik fungerer, så godt som den gør over alt i Danmark, takket være dygtige medarbejdere, konstruktive løsninger og gode samarbejdsrelationer på tværs i sektoren. Sektoren har på forbilledlig vis håndteret indsatsen mod smittespredning samtidig med, at danskerne blevet opfordret til at begrænse brugen af den kollektive trafik til de mest nødvendige rejser, skoler er skoler lukket og alle der har mulighed for det er opfordret til at arbejde hjemme. En mildest talt uvant situation, siger Lasse Repsholt, der er formand for Kollektiv Trafik Forum.







- Men vi er nok mange, der glæder os til en hverdag, hvor vi atter skal fokusere på, hvordan vi indretter vores samfund, den kollektive trafik og vores mobilitetstilbud på en bæredygtig måde, hvor flere benytter den kollektive trafik. Forhåbentlig bliver vores årsmøde og konferencen startskuddet for dette senere på året, siger han videre.

























© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.