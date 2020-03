EU-Kommissionen giver opskrift på frit lejde for godstransport

Tirsdag 24. marts 2020 kl: 11:08

Kontrol på maksimalt 15 minutter



Værdsat af transporterhvervet



Af: Redaktionen Som følge af EU-landenes forskellige indsats for at dæmme op for spredningen af corona-virus fremlagde EU-Kommissionen mandag i sidste uge et sæt retningslinjer for behandling af personer ved grænserne og kom samtidig med forslag om, at der bør laves særlige baner for godstransport.I forlængelse af forslaget er EU-Kommissionen mandag i denne uge så kommet med en nærmere opskrift på, hvordan de særlige ”grønne” baner skal fungere.Medlemsstaterne bliver anmodet om straks at udpege alle relevante indre grænseovergangssteder i det transeuropæiske transportnet (TEN-T) - og andre overgange i det omfang, det skønnes nødvendigt - som "grøn bane", hvor godstransport frit kan passere med minimal forsinkelse. Det skal sikre, at alle typer gods kan komme frem til bestemmelsesstedet uden forsinkelser. De grønne baner er ikke begrænset til vigtige varer såsom fødevarer og medicinske forsyninger.Det er EU-Kommissionens ambition, at enhver kontrol og helbredsundersøgelse af transportarbejdere ikke bør tage mere end 15 minutter ved de indre landegrænser. Kontroller og screening skal derfor udføres, uden at chaufføren behøver at forlade sit køretøj, og chaufføren selv bør kun gennemgå en minimal kontrol. Godschauffører bør for eksempel ikke blive bedt om at fremlægge andet dokument end deres identifikations- og kørekort og om nødvendigt et brev fra arbejdsgiveren. Elektronisk visning eller indsendelse af dokumenter skal accepteres på grænseovergangen, anviser EU-Kommissionen.EU-Kommissionen opfordrer også medlemslandene til midlertidigt at fjerne deres eventuelle kørselsforbud og at undtage chauffører fra de obligatoriske corona-karantæner, hvis de ikke udviser symptomer. Herunder bør chauffører ikke kunne afkræves lægeattest på, at de er raske og smittefrie.Vognmandsorganisationen DTL’s administrerende direktør, der også er formand for den nordiske interesseorganisation for vognmænd, Nordic Logistics Association, Erik Østergaard er ikke overrasket over tiltagene:- Der er ikke umiddelbart tale om bindende tiltag, da det alene er retningslinjer og en meddelelse om, hvordan retningslinjerne skal forstås, som EU-Kommissionen har fremlagt. Der er altså snarere tale om en kraftig opfordring fra EU-Kommissionen til medlemslandene om at sikre så fri passage som muligt under hensyntagen til de sundhedsmæssige forholdsregler for at stoppe smittespredning, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Der er meget fornuft i EU-Kommissionens opfordringer, og ingen lande vil dybest set være tjent med at gøre livet surt for godstransporterne lige nu. Men man må desværre også regne med, at de forskellige lande, afhængigt af erfaringerne ved covid-19 og afhængigt af, om der er tale om national inddæmnings- eller afbødningsstrategi, kan have forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt ved grænseovergangene. Men EU-Kommissionens pointe er absolut forstået og værdsat af transporterhvervet.Interesserede kan læse EU-Kommissionens retningslinjer(Engelsk):