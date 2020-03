Undtagelserne på køre- og hviletidsområdet kører videre

Søndag 22. marts 2020 kl: 12:30

Af: Redaktionen - Chaufførerne rundt omkring i hele landet yder i denne svære tid en kolossal indsats for at holde Danmark i gang. Det er livsnødvendigt for vores samfund, at distributionen af varer bliver opretholdt, og at der ikke skabes flaskehalse, fordi der ikke er chauffører nok til at sætte sig bag rattet i lastbilerne. Derfor forlænger vi nu den danske undtagelse til køre- og hviletidsreglerne, så vi undgår at havne i en sådan situation, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Danmark var et af de første lande i Europa, som på baggrund af den aktuelle corona-situation iværksatte ekstraordinære initiativer til at sikre forsyningssikkerheden og undgå mangel på chauffører ved at indføre en 10-dages undtagelse fra reglerne om chaufførernes ugehvil.Når denne undtagelse udløber med udgangen af ugen, vil transportministeren forlænge den med yderligere 20 dage.Beslutningen betyder, at reglerne om chaufførernes ugehvil er sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark til og med 11. april 2020.