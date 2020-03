Luk lokummerne op

TRANSPORTORGANISATION MENER:

Fredag 20. marts 2020 kl: 14:57

Af: Jesper Christensen - Chaufførerne udfører lige nu en kritisk funktion for at holde hele Danmark kørende, og de fortjener en respektfuld og anstændig behandling, som også indbefatter adgang til sanitære faciliteter, lyder det fra transportorganisationen ITD.



ITD appellerer sammen med de øvrige transportorganisationer alle modtagere og afsendere af varer til at udpege toiletfaciliteter kun til chauffører eller opstille ”festivaltoiletter”. Dette skal selvfølgelig ske på en måde, så alle forholdsregler tages i brug for at undgå smitte af coronavirussen.





Derudover opfordrer ITD også Vejdirektoratet til at sikre, at toiletter på rastepladser holdes åbne og ekstra rengjorte.





- Chaufførerne yder en samfundskritisk funktion for at holde Danmark kørende i disse corona-tider. De skal behandles med anstændighed og respekt, og de skal selvfølgelig have adgang til sanitære faciliteter. Jeg håber, at alle afsendere og modtagere af varer samt Vejdirektoratet vil løfte den opgave, som også skal løses for at sikre forsyningssikkerheden, siger ITD’s administrerende direktør, Carina Christensen.





