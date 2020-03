Politiet leder personbiler og varebiler væk fra motorvejen

Fredag 20. marts 2020 kl: 11:32

Af: Redaktionen I morgen- og eftermiddagstimerne - når der er et behov - vil den lette trafik med personbiler og varevogne under 3.500 kg blive ledt væk fra motorvej E45 og via afkørsel 74 Kruså Sydgående. Her kan de passere grænsen ved Kruså. Derudover vil tilkørslerne 75 og 76 Bov og Frøslev sydgående ligeledes blive spærret for personbiler i ovenstående tidsperioder.På den tyske side vil tysk politi gøre tilsvarende for at lette trafikken mod Danmark.- Vi har et godt og tæt samarbejde med tysk politi, hvor vi gennem fælles koordination prioriterer, at forsyningskæden kommer gnidningsfrit over grænsen. Vi er i daglig dialog og følger de nye trafikale forhold tæt. Vi håber, at alle vil følge de anvisninger, vi har opsat, og samtidig viser hensyn, siger politidirektør Jørgen Meyer.