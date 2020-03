Skovservice-virksomhed har fået en ny overføringsanhænger

Onsdag 18. marts 2020 kl: 12:55

Af: Redaktionen

Overførselsanhængeren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med vridningsstabiliserende forstærkningsplader i bagenden og ved tip-stemplet. Omkring to trediedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme.









Anhængeren, der er tilpasset containere med indvendige og udvendige ruller i 160 mm og 220 mm, er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel har liftfunktion.









Den nye overføringsanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









AB Skovservice drives af Carsten Villadsen og beskæftiger en halv snes mand indenfor hovedområderne skov, flis og knusning af brandbart affald. Med egen vognmandsafdeling tilbyder virksomheden transport inden for containerkørsel, maskintransport med entreprenør- og skovmaskiner samt jordkørsel. Derudover knuser de halm, dybstrøelse og lignende til biogas og flis til fjernvarmeværker - opgaver, der lever op til virksomhedens slogan: “Vi knuser alt undtagen jern, sten og kærestesorger”

