Energien kommer stadig med tankvognene

Tirsdag 17. marts 2020 kl: 15:03

Om energiselskabet OK:

OK a.m.b.a. er et dansk andelsselskab

OK tæller udover moderselskabet OK også datterselskaber som Kamstrup, EnergiData og OK Plus

OK driver over 670 tankstationer, 172 vaskehaller samt 75 Truck Diesel stationer

OK er Danmarks største tankstationskæde.

OK er landsdækkende leverandør af benzin, diesel, transportdiesel, fyringsolie, smøremidler, naturgas og elektricitet til både erhverv og private. Desuden leverer OK rådgivning, projektering og installation af varmepumpeløsninger i alle størrelser

OK har tre biogasstationer og fire brinttankstationer

Foruden energiprodukter sælger OK mobiltelefoni og forsikringer

Af: Redaktionen - Vi har brændstof nok og oplever ingen udfordringer på vores lagre i forhold til at følge med, siger OK’s logistikchef Søren Kejser.Dermed beroliger han med, at der både vil være brændstof på OK’s Truck Diesel Stationer samt de almindelige tankstationer.På chaufførsiden har OK taget forholdsregler for at mindske smitten. Tankvognschaufførerne er således isoleret fra hinanden og blev det tidligt i forløbet.- Bliver vores chauffører syge, står vi med en kæmpe udfordring i forhold til at forsyne vores stationer og kunder. Derfor besluttede vi tidligt i forløbet at lukke vores chaufførstuer, så vores chauffører ikke er i samme rum. De går direkte i bilerne, når de møder ind. Derudover er der kun to chauffører om hver tankvogn. Så hvis en chauffør bliver syg, har han reelt set kun haft risiko for at smitte én kollega, siger han videre.Desuden er afspritning og rengøring af førerhuset skærpet.- Det handler først og fremmest om at passe på vores chauffører, men selvfølgelig også at kunne fortsætte med at forsyne det danske netværk af stationer til erhvervskunder og privatbilister, samt levere til erhvervskunder med hjemmetanke, siger Søren Kejser.OK respekterer har fulgt myndighedernes anbefalinger og har sendt de fleste medarbejdere hjem til hjemmearbejdspladser. Udadvendte kunderelaterede aktiviteter er også begrænsede.