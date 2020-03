Prevposten bliver forsinket

Mandag 16. marts 2020 kl: 11:55

Af: Jesper Christensen Den svensk-danske postkoncern, PostNord, oplyser mandag, at flytrafikken mellem en række lande verden over er indstillet som følge af corona-situationen. Nogle lande har decideret lukket af for flytrafikken, mens det i andre tilfælde er flyselskaberne selv, der har indstillet flytrafikken på basis af et meget lavt antal passagerer.









Det betyder, at den del af brev- og pakkeposten, som normalt kommer med i flyene, ikke kan komme frem.









Derfor kan PostNord fra mandag 16. marts kun tage mod forsendelser til nedenstående lande. Og transporten vil i mange tilfælde ske til lands eller ti søs og dermed komme til at tage længere tid end normalt





PostNord tager mod brev- og pakkepost til følgende lande:

Alle EU-lande

Australien

Hong Kong

Island

Japan

Canada

Lichtenstein

Norge

Rusland

Schweiz

Storbritannien

Sydkorea

USA

Åland





Fra mandag vil forsendelser ti andre lande blive oplagret hos PostNord ind til det er muligt at sende dem videre til modtagerne.









Ud over de indstillede flyforbindelser vil corona-situationen i de enkelte lande også påvirke leverancerne af breve og pakker.

















