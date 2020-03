Markant færre passagerer tager med bus og tog

INDSATS MOD SPREDNING AF CORONA-VIRUS.

Søndag 15. marts 2020 kl: 18:05

Af: Redaktionen Trafikselskaberne oplever i disse dage markant færre passagerer både i og uden for myldretiden. Det viser, at borgerne har lyttet til S-Regeringens opfordringer.For eksempel var salget af DSB-billetter onsdag samlet set omkring 70 procent lavere end normalt, og tendensen var torsdag og fredag fortsat nedadgående. Der er endnu ikke samlede tal for antal rejsende i fjern- og regionaltog, men personalet melder om rigtig god plads til de rejsende både i og uden for myldretiden. Derudover oplevede Metroselskabet i København fredag morgen, at passagertallet i myndretiden var 81 procent lavere end normalen.Ligeledes ses der et markant fald i antal togpassagerer i de københavnske S-tog. Her var antallet af rejsende torsdag 12. marts på 142.000, mens der torsdag ugen før var 373.000 rejsende. I myldretiden var der omkring 70 procent færre passagerer end normalt.Mange af de passagerer, der er tilbage udfører samfundskritiske funktioner og har behov for at komme på arbejde.