Branchen er hårdt ramt af virus og har behov for yderligere hjælp

PERSONTRANSPORTORGANISATION:

Lørdag 14. marts 2020 kl: 19:07

Etablering af hjemsendelsesaftaler via aftaler indgået mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeninger i stil med dem, der er indgået på for eksempel restaurant- og hotelområdet

Etablering af midlertidig lønkompensation for ansatte, så virksomhederne kan sikre danske arbejdspladser og egen eksistens

Sikre, at alt kørsel på offentlige kontrakter sidestilles med hjemsendelse af offentlige ansatte med fuld løn ved, at vognmænd, der har disse kontrakter, får dækket deres faste omkostninger

Etablering af en specifik hjælpepakke til vognmænd, der mister deres indtægtsgrundlag på grund af S-Regeringens lovpakker eksempelvis på grund af aflysning af kørsel i forbindelse med arrangementer

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Selvom vi takker for de tiltag, som politikerne indtil videre er kommet med, hjælper de desværre ikke meget i forhold til vores medlemmer, siger administrerende direktør for organisationen Dansk PersonTransport, Michael Nielsen, der fortsætter:- Vognmændene kæmper i øjeblikket for at bibeholde medarbejdere og eksistensgrundlaget, men alt leder desværre hen imod massive afskedigelser og en nærliggende konkurs. Vi har derfor i den seneste uge arbejdet bredt på at sikre etablering af en række konkrete initiativer, der vil have en væsentlig effekt for den danske persontransport branche - desværre indtil videre uden større gennemslagskraft.De yderligere initiativer, som Dansk PersonTransport efterspørger, er følgende:- Dansk PersonTransport står til rådighed for at deltage i yderligere forhandlinger omkring hurtigst muligt at få afdækket muligheden for etablering af ovenstående initiativer. De er essentielle for, at også persontransport sektoren kan komme ud af denne krise og stadig fremover være i stand til at udføre vores uundværlige samfundsfunktion, understreger Michael Nielsen.