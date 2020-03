Spildevandsselskab får opbygning med wirehejs

Onsdag 4. marts 2020 kl: 11:00

Af: Redaktionen Der er tale om et Sawo CLF432S-3W wirehejs, som Sawo’s afdeling i Pårup i det midtjyske har monteret på Volvo-chassiset, der har stålfjedre på de to forreste aksler og luftaffjedring på de to bagerste.Wirehejset har to optrækshastigheder med friløb og kraftig bremse, udtag for automatbagsmæk med duo-matic og betjenes el-pneumatisk fra førerhuset.Derudover har Sawo monteret bagende med lygter, hydrauliktank i venstre side og lavet afskærmning mellem ad-blue tank og skærm i højre side. Der til kommer en værktøjskasse med hylde og boogiekasser mellem bagakslerne i begge sider.Ikast-Brande Spildevand A/S står for drift, vedligeholdelse, renovering og nyanlæg af det samlede spildevandssystem i Ikast-Brande Kommune. Spildevandssystemet består af 3 renseanlæg, cirka 90 pumpestationer, 702 kilometer kloakledninger, brønde og bygværker.