Fjernbus-selskab lader solen oplade batterierne

Tirsdag 3. marts 2020 kl: 13:00

Af: Redaktionen Solcellerne, der er installeret på taget af FlixBussen, er meget tynde og lette. Ved hjælp af en opladningskontrol-enhed i bussen kan solcellerne på taget kommunikere med generatoren i bussen og dermed mindske brugen af dieselolie, når solen skinner.







FlixBus oplyser, at solcellerne i en prøveperiode gennemsnitlig bidrog til energiforsyningen, så der blev sparet 1,7 liter diesel pr. 100 km. Med en gennemsnitlig afstand på 600 kilometer pr. dag giver det en daglig brændstofbesparelse på omkring 10 liter. FlixBus forventer, at solpaneler vil producere mere energi om sommeren.





Batteriet leverer strømforbruget til al elektronik om bord. Som normalt hos FlixBus er bussen med solcellepaneler også udstyret med strømstik, aircondition, Wi-Fi og et medieunderholdningssystem. På grund af installationen af den nye teknologi drives alt dette udstyr ombord nu af solenergi. Den vedvarende energi supplerer ikke kun bussens elektricitet, men også den rejsendes strømforbrug. På denne måde kan FlixBus-rejsende oplade deres mobile enheder med vedvarende energi - nemlig med solen som skinner på den grønne bus.





Lokal buspartner og international teknologivirksomhed

I pilotprojektet samarbejder FlixBus med Trailar, der er et britisk selskab, som tilbyder innovative transportløsninger for at reducere miljøpåvirkningen. De fleksible solceller, som selskabet leverer, er specielt udviklet til brug i transportsektoren og bruges eksempelvis på lastbiler. FlixBus er den første, der anvender teknologien på en international langdistancebus.





FlixBus samarbejder endvidere med en af de lokale buspartnere, som tager sig af de daglige ture. Det drejer sig om Kupers Touringscars fra Limburg. Solpanelerne er installeret på en af deres busser, som dagligt kører på ruten Dortmund-Eindhoven-Antwerpen-Brügge-Calais-London.





- Vi er meget stolte over, at vores dobbeltdækker deltager i dette internationale pilotprojekt for yderligere at reducere miljøbelastningen af langdistancebusrejser. Vi er glade for at kunne tilbyde vores rejsende en teknologisk fremsynet måde at rejse på, siger direktøren for Kupers Touringcars, Bert Fonteijn.





Projektoptimering og udrulning

Trailar, Kupers Touringcars og FlixBus fortsætter med at evaluere resultaterne og forbedre projektet. Teknologien er designet på en sådan måde, at data, og derfor udbyttet, kan overvåges. Omstændighederne kan optimeres og i sidste ende reducere CO2-emissionerne yderligere. Faktorer som bussens rute og sæsonen påvirker teknologiens ydelse. Bussen kører i øjeblikket to gange om ugen fra Dortmund til London. Fra april kører bussen endnu hyppigere og endda dagligt i ferieperioderne.





- Vi stræber efter at rejse så klimaneutralt som muligt og gøre klimavenlige rejser tilgængelige for så mange mennesker som muligt, siger Jesper Vis, der er administrerende direktør for FlixBus Benelux.





- Dette pilotprojekt med solcellepaneler er kun et i en række initiativer og klimavenlige projekter for vores rejsende. Baseret på de første resultater vil vi evaluere, i hvilket omfang vi udvider dette pilotprojekt til flere busser eller endda alle busser i netværket, siger han videre.





I 2018 lancerede FlixBus pilotprojekter med den første elektriske langdistancebusser i Frankrig og Tyskland. Sidste år var der en prøvekørsel i USA. Derudover tilbyder FlixMobility også sine passagerer mulighed for at udligne CO2-emissionerne fra deres rejse. Til dette formål har FlixMobility et langsigtet partnerskab med atmosfair - en internationalt anerkendt organisation, der tilbyder projekter anerkendt af FN med den såkaldte Gold Standard.





