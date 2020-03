Varebilen sikrer den daglige leverance af alt fra ansjoser til hvaler

Mandag 2. marts 2020 kl: 12:56

Automatisk indsamling af data



Køreglæde i luksusklasse



Af: Redaktionen Den københavnske fiskegrossist Johnsen Fisk har opgraderet sin vognpark med to nye Iveco Daily’er indrettet som kølebiler. Bilerne, der er indrettet og folieret hos KH Onestop, som leverer køleanlæg, skal køre ud med frisk fisk til restauranter, supermarkeder og hoteller på hele Sjælland og er valgt på grund af driftssikkerheden og luksusoplevelsen bag rattet.Med mottoet - Ingen kvaler - vi leverer alt fra ansjoser til hvaler - kører Johnsen Fisk’s to nye Iveco Daily MY19 35S16 ud med fisk i et tempereret varerum på 12 kubikmeter.- Vi kører på hele Sjælland fra Korsør til Næstved og har også et par kunder i det sydlige Sverige. Arbejdsdagene starter klokken fire om morgenen med plukning og pakning af ordrerne i flamingokasser bag i bilerne, og derefter tilbringer chaufførerne det meste af dagen på vejene. Derfor er det vigtigt, at vores biler er driftssikre, så de ikke skal til service hele tiden, ligesom komforten bag rattet er afgørende, soger Claus Johnsen, der som indehaver af Johnsen Fisk står i spidsen for virksomhedens ni ansatte.Ud over de to nye Iveco Daily har Johnsen Fisk fået leveret endnu en ny Iveco Daily fra den forrige model-serie. Alle tre biler er leveret af REA Erhvervsbiler A/S i Roskilde, mens indretning og foliering er udført af KH Onestop i Brøndby.Indretningen omfatter blandt andet et fuldsvejset alu-gulv uden samlinger og med afdækkeligt afløb i varerummet, så det er nemt at rengøre efter dagens leverancer. Derudover er bilerne udstyret med et Thermoking V300 Max10-køleanlæg med automatisk dataindsamling, som sikrer optimal temperaturkontrol undervejs.- Ved fødevaretransport er det essentielt, at man kan styre og dokumentere temperaturen. Vi har indrettet bilerne med systemer, der automatisk sikrer indsamling af de nødvendige temperaturdata, så virksomheden sparer tid i det daglige, siger Carsten Larsen, der er salgskonsulent hos KH Onestop, som ofte udfører opgaver som indretnings- og folieringsspecialister for medicinal- og fødevarevirksomheder.Ud over indretningen med termoanlæg og rengøringsvenlige alu-gulve byder de nye kølebiler hos Johnsen Fisk på en lang række digitale tilkoblingsmuligheder, førerassistance-systemer og tilpassede kørestilsfunktioner. De omfatter blandt andet Apple Carplay, navigation, fabriksmonteret bakkamera, flere forskellige fartpiloter, vognbane-assist og kø-assist.Derudover er bilerne udstyret med otte trins Hi-Matic automatgear, der er med til at sikre mere behagelige dage bag rattet for chaufførerne, uanset om kørslen foregår i tæt bytrafik eller på landevej.- Det er koldt og vådt at stå og håndtere fisk tidligt om morgen, så det skal være en luksusoplevelse at sætte sig ind på førersædet i en varm bil bagefter og bare kunne køre af sted. Det skal være så nemt og behageligt som muligt for chaufførerne, siger Claus Johnsen.- Med den nye Iveco Daily åbnes der helt nye muligheder for at være digitalt forbundet og udnytte big data proaktivt. For eksempel kan vi centralt overvåge bilernes performance, lave proaktiv diagnostik og foretage de justeringer, der skal til for at optimere bilernes ydeevne, mens de er på farten. Det er med til at hive de afgørende ekstra procenter i land på såvel driftssikkerhed som køreoplevelsen, lyder det fra salgskonsulent hos Rea Erhvervsbiler A/S Michael Malmberg.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.